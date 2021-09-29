Экс-спортдиректор «Тамбова»: Карапетян предложил мне Тиля. Просмотрели и сразу согласились

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что бывший форвард клуба Александр Карапетян был инициатором трансфера полузащитника Себастьяна Тиля, ныне выступающего за «Шериф», в тамбовскую команду.
«На самом деле, Карапетян реально предложил мне Тиля. Мы просмотрели игрока, его показатели. Главный тренер сказал, что это хороший футболист, мы сразу согласились. Слова Карапетяна о том, что «Тамбов» до сих пор должен деньги ему и Тилю? Все знают, какая была ситуация. Выплаты какие-то были, но незначительные. Когда «Шериф» сделал предложение Тилю, мы понимали: есть предложение у парня — надо ехать. Тем более не было ясности зимой, продолжит ли существование «Тамбов», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 29 сентября 2021
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