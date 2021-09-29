Червиченко: «Зенит» должен стряхнуть с себя порчу в ЛЧ и забить трёшку «Мальмё»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Мальмё».



«Зенит» должен трёшку накидать «Мальмё». Петербуржцы сейчас очень хорошо выглядят, объективно находятся на первом месте: бразильские связки в нападении, Дзюба, который неплохо ассистирует. Вызывает небольшое беспокойство защита, но соперник не настолько шикарен в нападении, от чего мы могли бы тревожиться. С «Челси» игра была приличной, в РПЛ тоже — на голову выше всех. «Зенит» должен стряхнуть с себя порчу, забить и выиграть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Мальмё» состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:45 мск.