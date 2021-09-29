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Инсинье: «Наполи» придётся выложиться на 300 процентов в матче со «Спартаком»

Инсинье: «Наполи» придётся выложиться на 300 процентов в матче со «Спартаком»
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Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы УЕФА со «Спартаком», который состоится завтра, 30 сентября.

«Мы знали, что в матче с «Лестером» будет нелегко. Мы играли с отличной командой, в составе которой выступают сильные игроки. Несмотря на отставание в счёте по ходу встречи, мы смогли добиться ничьей. Это очко может быть очень полезным для нас.

Завтра нас ждёт ещё один отличный матч. «Спартак» проиграл в прошлом, пропустив лишь после 90-й минуты. По хочу встречи красно-белые доминировали, поэтому нам придётся выложиться на 300 процентов в предстоящем матче. Не знаю, как далеко мы сможем зайти в этом турнире. Сейчас нужно думать о предстоящих матчах», — приводит слова Инсинье Tuttomercetoweb.

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