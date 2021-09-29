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Пол Мерсон назвал трёх тренеров, которые сделали бы «Манчестер Юнайтед» чемпионом

Пол Мерсон назвал трёх тренеров, которые сделали бы «Манчестер Юнайтед» чемпионом
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон назвал трёх главных тренеров, которые, по его мнению, помогли бы «Манчестер Юнайтед» завоевать титул в английской Премьер-лиге. В нынешнем розыгрыше АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает четвёртое место после шести туров.

«Я считаю, что если бы Томас Тухель, Юрген Клопп или Пеп Гвардиола работали в «Манчестер Юнайтед», то сделали бы команду чемпионом Премьер-лиги. Всё просто. Я с первого дня говорил, что сейчас у «Манчестер Юнайтед» нет шансов на титул», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль», Хосеп Гвардиола — «Манчестер Сити», а Томас Тухель — «Челси». Эти команды занимают первые три места в турнирной таблице АПЛ.

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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

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