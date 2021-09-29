Пол Мерсон назвал трёх тренеров, которые сделали бы «Манчестер Юнайтед» чемпионом

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон назвал трёх главных тренеров, которые, по его мнению, помогли бы «Манчестер Юнайтед» завоевать титул в английской Премьер-лиге. В нынешнем розыгрыше АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает четвёртое место после шести туров.
«Я считаю, что если бы Томас Тухель, Юрген Клопп или Пеп Гвардиола работали в «Манчестер Юнайтед», то сделали бы команду чемпионом Премьер-лиги. Всё просто. Я с первого дня говорил, что сейчас у «Манчестер Юнайтед» нет шансов на титул», — приводит слова Мерсона Sky Sports.
Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль», Хосеп Гвардиола — «Манчестер Сити», а Томас Тухель — «Челси». Эти команды занимают первые три места в турнирной таблице АПЛ.
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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».
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