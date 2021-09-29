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Пирес: «Бавария» — главный фаворит Лиги чемпионов. Не вижу в Европе команды сильнее

Пирес: «Бавария» — главный фаворит Лиги чемпионов. Не вижу в Европе команды сильнее
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Бывший футболист сборной Франции Робер Пирес поделился мнением об игре «Баварии».

«Бавария» располагает игроками мирового класса на каждой позиции, поэтому является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Прямо сейчас я не вижу в Европе команды сильнее. Интересно, на какой максимальной скорости Дэвис способен бежать? Скорее всего, это самый быстрый футболист Европы. Он поражает меня снова и снова. Последний раз я был удивлён в матче c «Барселоной», который они выиграли 3:0. Невероятный футболист.

Я восхищен дуэтом Киммих – Горецка в опорной зоне. Они прекрасно дополняют друг друга и очень важны для единства и баланса команды. Впечатляет их уровень физической и атлетической подготовки», — цитирует Пиреса Kicker.

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