Спаллетти: матч с «Наполи» важен для «Спартака». Российские клубы всегда борются до конца

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы УЕФА со «Спартаком».



«В первом матче группового этапа «Спартак» проиграл на своём поле, но это было незаслуженное поражение. Завтрашний матч крайне важен для московской команды, ведь в случае неудачи они могут выбыть из турнира. В России всегда борются до конца и хотят играть в еврокубках. Российские клубы никогда не недооценивают европейские турниры», — приводит слова Спаллетти Il Matino.



Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Начало встречи — в 19:45 мск. Соперниками команд по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити».