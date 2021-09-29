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Александр Усик рассказал, за кого болеет в украинском футболе

Александр Усик рассказал, за кого болеет в украинском футболе
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Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос о том, за какую команду он болеет в футболе.

«Я болею за «Динамо» очень давно, ещё мой папа за него болел. Помню, когда мне было лет 12, я ещё не ходил на бокс, а занимался футболом. Играл в «Таврии». Мне кажется, в 2001 или в 2002 году «Динамо» приехало в Симферополь и проиграло «Таврии». Представляете, какой момент? Я болею за «Динамо» и играю за «Таврию». Когда все ликуют, а я сижу и думаю: «Чего вы радуетесь?»

Мой сын болеет за «Шахтёр». Мне придётся пойти с ним на один матч Лиги чемпионов, а потом на другой. Я не переубеждаю его. Круто, что он имет свое мнение», — рассказал Усик на пресс-конференции.

Украинский боксёр победил Джошуа судейским решением по итогам 12 раундов.

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