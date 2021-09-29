Сарри: «Локомотив» — сложный соперник

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».
«Прошу игроков сосредоточиться на Лиге Европы. Мы проиграли первый матч, поэтому завтра очень важная игра. «Локомотив» — сложный соперник. Я играл с ними два года назад с «Ювентусом», мы победили, но не без труда. В первом тайме мы проигрывали, затем Дибала забил два гола. В ответном матче мы победили благодаря действиям Дугласа Косты», — цитирует Сарри Football Italia.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» — «Локомотив» состоится в четверг, 30 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
В матче 1-го тура группового этапа ЛЕ «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1), а «Лацио» уступил турецкому «Галатасараю» со счётом 0:1.
- 29 сентября 2021
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