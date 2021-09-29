Директор «Ганновера»: цель Ондуа — играть за сборную России. Но всему своё время
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Спортивный директор «Ганновера» Маркус Манн подтвердил, что камерунский полузащитник команды Гаэль Ондуа желает играть за сборную России.
«Действительно, цель Ондуа — играть за сборную России. Но всему своё время», — цитирует Манна Bild.
Гаэль Ондуа ранее признавался, что поддерживает контакт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и может стать игроком российской национальной команды. «Черчесов знает меня, мы поддерживаем связь. Я могу стать игроком сборной России, это правда. Думаю, в скором времени приму решение», — заявлял он.
Ондуа выступал в составе таких клубов, как московский ЦСКА, «Вайле», луганская «Заря» и махачкалинский «Анжи», а также играл за молодёжную команду московского «Локомотива».
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