Симеоне просит купить Барриоса в «Атлетико». На колумбийца также претендует «Севилья»

«Атлетико» и «Севилья» поборются за полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, сообщает Diario Gol.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне просит руководство мадридского клуба подписать Барриоса. Цена, которую «Атлетико» готов заплатить за покупку колумбийца, похоже, не превышает € 15 млн. Зимой с мадридцами может конкурировать «Севилья», которая уже контактировала с агентом игрока. Будущее Барриоса может быть решено в ближайшие месяцы.

До переезда в Россию Вильмар выступал за аргентинский «Бока Хуниорс» и колумбийский «Депортес». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Барриоса в € 18 млн. Действующий контракт Барриоса с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года.

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