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Кроос — о Мбаппе: лучшие игроки должны выступать в Мадриде

Кроос — о Мбаппе: лучшие игроки должны выступать в Мадриде
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Полузащитник футбольного клуба «Реал Мадрид» Тони Кроос прокомментировал слухи о переходе нападающего «Пари-Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридскую команду.

«Летом я уже сообщал прессе, что хочу видеть Килиана в Мадриде. Он сделает наш клуб ещё сильнее. Давайте подождём трансферного окна и вы сами обо всём узнаете. Я же не принимаю решения о переходе других футболистов. Да, все мы знаем, что он почти переехал сюда, но в последний момент трансфер сорвался. Мы можем спокойно жить без Мбаппе, но лучшие игроки должны выступать в Мадриде», — цитирует Крооса Goal.com.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

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