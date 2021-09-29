Виктор Осимхен может перейти в «Манчестер Сити» или «Пари-Сен-Жермен»

Нападающий итальянского «Наполи» нигериец Виктор Осимхен может перейти в европейский топ-клуб.

Африканский футболист может перейти в английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и французский «Пари-Сен-Жермен». Руководство «Наполи» оценивает Осимхена в € 120 млн. Об этом сообщает Sports Illustrated со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, сумма трансфера Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи» составила € 50 млн. Нигерийский форвард выступал за французский клуб с августа 2019 года. «Лилль» купил Виктора у бельгийского «Шарлеруа» за € 14 млн. В минувшем сезоне Виктор принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 21-летний футболист записал в свой актив 18 голов и 6 результативных передач.