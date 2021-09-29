Объявлена дата церемонии вручения «Золотого мяча»

Журнал France Football объявил дату церемонии вручения награды «Золотой мяч». Мероприятие пройдёт 29 ноября в Париже. Список номинантов на награду назовут 8 октября.

В 2020 году церемония вручения «Золотого мяча» не проводилась из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что France Football в 2021 году вручит сразу два приза – это первый подобный случай. «Золотой мяч» 2020 года, судя по всему, получит Роберт Левандовски.

В июле портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на награду «Золотой мяч», которую вручат по итогам 2021 года. Аргентинский форвард Лионель Месси вышел на первое место в списке претендентов. Форвард «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «Челси» Н'Голо Канте были в тройке.