Объявлена дата церемонии вручения «Золотого мяча»
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Журнал France Football объявил дату церемонии вручения награды «Золотой мяч». Мероприятие пройдёт 29 ноября в Париже. Список номинантов на награду назовут 8 октября.
В 2020 году церемония вручения «Золотого мяча» не проводилась из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что France Football в 2021 году вручит сразу два приза – это первый подобный случай. «Золотой мяч» 2020 года, судя по всему, получит Роберт Левандовски.
В июле портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на награду «Золотой мяч», которую вручат по итогам 2021 года. Аргентинский форвард Лионель Месси вышел на первое место в списке претендентов. Форвард «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник «Челси» Н'Голо Канте были в тройке.
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