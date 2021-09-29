Витория: «Спартак» не будет менять свою философию, чтобы бросить вызов «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».
«Мы будем играть против очень сильной команды и постараемся добиться результата. Все думают, что «Наполи» с нами будет легко, но мы должны оставаться сосредоточенными и проявлять свою индивидуальность. У нас есть игроки с характером, и мы должны показать это. «Спартак» должен выйти на поле с нужным настроем, это очень важно для нас.
У каждого соперника свой стиль. «Наполи» — очень сильная команда, играющая в хороший футбол с красивыми и простыми идеями. Самое сложное в футболе — играть в простой и хорошо отлаженный футбол. Мы не будем менять нашу философию, нашу индивидуальность, чтобы бросить вызов «Наполи». Мы верим в свои наработки. Можно проиграть матч, но не изменить себе. Знаем, что нам будет сложно, но готовы сыграть в этом матче», — цитирует Виторию TuttoNapoli.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Начало встречи — в 19:45 мск. Соперниками команд по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити».
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