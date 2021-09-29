«Оренбург» обыграл «Кубань», «Факел» проиграл «Алании»
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В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл «Кубань». Встреча проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 38-й минуте забил нападающий оренбургской команды Джоэль Фамейе.
ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
29 сентября 2021, среда. 17:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Фамейе – 38'
В другом матче Футбольной национальной лиги «Алания» обыграла «Факел». Встреча проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник «Алании» Давид Кобесов, который отличился на 18-й минуте.
ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
29 сентября 2021, среда. 18:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кобесов – 18'
«Оренбург» набрал 31 очко и лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Торпедо» (28) — на втором месте, «Факел» (27) — на третьем. «Алания» (26) занимает пятое место. «Кубань» (8) — на 19-й строчке.
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