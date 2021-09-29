«Оренбург» обыграл «Кубань», «Факел» проиграл «Алании»

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл «Кубань». Встреча проходила на стадионе «Кубань» в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте забил нападающий оренбургской команды Джоэль Фамейе.

В другом матче Футбольной национальной лиги «Алания» обыграла «Факел». Встреча проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник «Алании» Давид Кобесов, который отличился на 18-й минуте.

«Оренбург» набрал 31 очко и лидирует в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Торпедо» (28) — на втором месте, «Факел» (27) — на третьем. «Алания» (26) занимает пятое место. «Кубань» (8) — на 19-й строчке.