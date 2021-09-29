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Антонио Конте назвал «Шериф» Золушкой среди всех участников Лиги чемпионов

Антонио Конте назвал «Шериф» Золушкой среди всех участников Лиги чемпионов
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Бывший главный тренер итальянского «Интера» Антонио Конте прокомментировал выступление «нерадзурри» в Лиге чемпионов.

«Интер» выступил сбалансированно. Да, «Шахтёр» больше владел мячом, но у итальянцев было больше реальных голевых моментов. «Интер» лучше «Шахтёра» в плане физической подготовки, поэтому украинцам надо было использовать стандартные положения. Для «Интера» будет важно выиграть оба матча с «Шерифом», который оказался Золушкой. «Шериф» спутал всем участникам турнира карты, как это сделал «Шахтёр» в прошлом году», – цитирует Конте Calciomercato.com со ссылкой Sky Sport Italia.

На счету «Шерифа» 6 очков. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтер», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», а «Шахтёр» — с «Реалом».

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