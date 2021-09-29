Лапорта оценил шансы «Барселоны» в матче с «Бенфикой»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал предстоящую игру с «Бенфикой» в рамках группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится сегодня, 29 сентября.

«Нас ждёт очередной важный матч в Лиге чемпионов. Набрав первые три очка в новом сезоне ЛЧ, мы сможем оказаться там, где должны быть – на первом месте в группе. «Бенфика» – сложный соперник, но мы верим, что сумеем победить», – цитирует Лапорту Noticias ao Minuto.

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года. Сообщалось, что ключевыми для Кумана станут три ближайших матча «Барселоны». В играх с «Леванте» и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов команде необходимо победить, чтобы Куман остался в коллективе.