«Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»: Роналду — в стартовом составе, Иосифов — в запасе

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Варан, Далот, Теллес, Мактоминей, Погба, Фернандеш, Санчо, Роналду, Гринвуд.

Запасные: Хитон, Хендерсон, Бейи, Мата, Марсьяль, Лингард, Фред, Кавани, Матич, ван де Беек, Эланга.

«Вильярреал»: Рульи, А.Морено, Альбиоль, Торрес, Фойт, Парехо, Капу, Алькасер, Тригерос, Данджума, Пино.

Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Иборра, Эступиньян, Диа, Пенья, Манди, Гомес, Педраса, Иосифов.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.