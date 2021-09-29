«Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал»: Роналду — в стартовом составе, Иосифов — в запасе

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреала» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Варан, Далот, Теллес, Мактоминей, Погба, Фернандеш, Санчо, Роналду, Гринвуд.
Запасные: Хитон, Хендерсон, Бейи, Мата, Марсьяль, Лингард, Фред, Кавани, Матич, ван де Беек, Эланга.
«Вильярреал»: Рульи, А.Морено, Альбиоль, Торрес, Фойт, Парехо, Капу, Алькасер, Тригерос, Данджума, Пино.
Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Иборра, Эступиньян, Диа, Пенья, Манди, Гомес, Педраса, Иосифов.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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