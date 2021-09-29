«Аталанта» обыграла «Янг Бойз», Миранчук остался в запасе
Поделиться
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» переиграла швейцарский «Янг Бойз». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:0.
На 18-й минуте защитник «Аталанты» Рафаэл Толой забил гол, однако его отменили после видеопросмотра. На 68-й минуте полузащитник бергамасков Маттео Пессина открыл счёт, откликнувшись на передачу нападающего Дувана Сапаты.
Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе бергамской команды.
«Аталанта» в двух матчах набрала 4 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Янг Бойз» (3) — на втором месте. В следующем матче «Аталанта» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Янг Бойз» — с «Вильярреалом».
Комментарии
- 29 сентября 2021
-
22:22
-
22:21
-
22:10
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:58
-
21:45
-
21:37
-
21:36
-
21:30
-
21:23
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
20:57
-
20:57
-
20:52
-
20:52
-
20:33
-
20:19
-
20:05
-
19:54
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:31
-
19:19
-
19:06
-
18:57
-
18:37
-
18:35
-
18:27
-
18:05
Партнерский контент