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«Аталанта» обыграла «Янг Бойз», Миранчук остался в запасе

«Аталанта» обыграла «Янг Бойз», Миранчук остался в запасе
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянская «Аталанта» переиграла швейцарский «Янг Бойз». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:0.

На 18-й минуте защитник «Аталанты» Рафаэл Толой забил гол, однако его отменили после видеопросмотра. На 68-й минуте полузащитник бергамасков Маттео Пессина открыл счёт, откликнувшись на передачу нападающего Дувана Сапаты.

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе бергамской команды.

«Аталанта» в двух матчах набрала 4 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Янг Бойз» (3) — на втором месте. В следующем матче «Аталанта» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Янг Бойз» — с «Вильярреалом».

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур
29 сентября 2021, среда. 19:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Пессина – 68'
Комментарии
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