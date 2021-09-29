«Зенит» — «Мальмё»: Сутормин забил гол дальним ударом

Сегодня, 29 сентября, идёт матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Мальмё». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

За 10 минут до конца основного времени матча полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин пробил в нижний дальний угол из-за пределов штрафной и занёс мяч в сетку ворот гостей.



Встречу обслуживает бригада судей из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогают ему ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.

«Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на выезде уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» в первом матче группового этапа проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3). Напомним, действующим победителем турнира является «Челси».