Губерниев: «Зенит» — единственная наша команда, которая может сносно смотреться в Европе

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча «Зенит» — «Мальмё» (4:0) в Лиге чемпионов.

«Зенит» — единственная наша команда, которая сейчас может сносно смотреться в Европе! Интересно поглядеть, что там через какое-то время будет с «Локомотивом». У остальных, как ни крути, пока всё «ломовицкий» получается…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Мальмё». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.



Клаудиньо забил гол в ворота «Мальмё» на 9-й минуте. После флангового прострела из середины штрафной бразилец пробил в дальний нижний угол. На 49-й минуте после навеса с углового Ярослав Ракицкий подхватил мяч на краю штрафной и навесил к вратарской, откуда Далер Кузяев головой переправил мяч в сетку. «Зенит» повёл со счётом 2:0.



На 53-й минуте арбитр Анастасиос Сидиропулос после просмотра VAR удалил защитника «Мальмё» Анеля Ахмедходжича за фол последней надежды на Далере Кузяеве. За 10 минут до конца основного времени матча полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин из-за пределов штрафной пробил в нижний дальний угол и занёс мяч в сетку ворот гостей. На последних секундах игры Вендел установил окончательный счёт в матче.