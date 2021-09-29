Ал. Мостовой: «Зенит» выиграл у «Мальмё» будто на классе, он может бороться с «Ювентусом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу петербургской команды в матче Лиги чемпионов с «Мальмё» (4:0).
«Зенит» выиграл уверенно и на удивление легко. Не знаю, что произошло с «Мальмё», но хороший и, что главное, быстрый гол «Зенита» им здорово помог. Да, потом гости выровняли игру, но в целом играли боязливо. Я не понял, так ли был хорош «Зенит», или настолько плох «Мальмё». Нельзя сказать, что «Зенит» приложил много усилий, будто на классе выиграл, но и соперник особо не создавал препятствий. У них ничего не было, даже в борьбу не шли особо. А после второго гола сразу было всё понятно.
«Зенит» ещё может побороться с «Ювентусом» за выход из группы, итальянцы могут потерять очки с «Челси». Решающими будут матчи с «Ювентусом», но хоронить «Зенит» заранее точно не стоит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 29 сентября 2021
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