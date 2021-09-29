Радченко: «Зенит» был на голову сильнее «Мальмё». Есть очень хорошие шансы выйти из группы

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу петербургской команды в матче Лиги чемпионов с «Мальмё» (4:0).

«Мальмё» — это всё-таки команда-чемпион, поэтому в Лиге чемпионов нет плохих и слабых команд. Сегодня «Зенит» сыграл очень спокойно и уверенно. Было видно, что ребята играли раскрепощённо. Все понимали, что они сильнее «Мальмё», нужно было только привести это в голы — что петербуржцы и сделали.



Победа очень уверенная, «Зенит» действительно был на голову сильнее «Мальмё». Конечно, теперь присутствует некий оптимизм. Даже после первого матча, когда «Зенит» проиграл «Челси», команда выглядела достойно. Сегодня набрали три очка, теперь есть очень хорошие шансы выйти из группы. Команда находится в хорошем физическом состоянии, а психологическом — тем более.



«Зенит» может бороться с «Ювентусом» за выход из группы. Сейчас у итальянцев не всё так хорошо и гладко. Они плохо начали чемпионат Италии. Видно, что у них есть и кадровые проблемы, и проблемы в игре. Следующую игру «Зенит» играет дома и имеет очень большие шансы на положительный результат", — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.