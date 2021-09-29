Экс-игрок «Зенита»: «Мальмё» – ещё ниже нашего дна. Заблудились, попали не в тот турнир

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал победу петербургского клуба в матче Лиги чемпионов над шведским «Мальмё» (4:0).

«Результативная игра «Зенита». В «Мальмё» заблудились, не в свой турнир попали. «Зенит» использовал своё преимущество. Это хорошо, но соперник явно не из этого турнира. «Зенит» победил на классе. Это было очевидно, превосходство было колоссальное.



Насчёт разговоров, что наш футбол на дне: есть такое понятие «двойное дно». Когда есть одно дно, а потом проваливаешься – и там есть ещё одно. Так вот, «Мальме» находится ещё ниже нашего дна. Но мы тоже на дне. Пока от него не оттолкнулись: этот матч не является показателем. Если что-то подобное мы увидим в матче с «Ювентусом», с «Челси», то можно будет так говорить. Но мы играли, действительно, с соперником явно слабее. Да ещё и в большинстве», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.