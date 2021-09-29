«Наш чемпионат лучше, чем пять лет назад. Движемся вперёд!» Червиченко – о победе «Зенита»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча «Зенит» — «Мальмё» (4:0) в Лиге чемпионов.
«Я ожидал, что «Зенит» забьёт минимум три мяча, но они превзошли мои ожидания. Игроки просто в отличной форме, все функционально готовы, наладились бразильские связи. «Зенит» не мучился, как в прошлом году, а играл в футбол. Даже первая игра с «Челси» показала, что они будут максимально цепляться, чтобы достичь наилучшего результата в группе. Если бы Дзюба тогда попал по мячу, могли и победить.
Наш футбол не так уж плох? Я вообще считаю, что футбол у нас хорош. Даже у «Барселоны» бывают кризисы. Всё это волнами: когда-то всплеск, когда-то провал. Сейчас наш чемпионат намного лучше, чем пять лет назад. Мы движемся вперёд!
Может ли «Зенит» побороться с «Ювентусом» за выход из группы? Сейчас «Юве» не совсем хорош. Может быть всё. Если в двух матчах с итальянцами «Зенит» сможет зацепить очки, тогда есть шанс, что они выйдут. Судя по сегодняшнему матчу, дома «Зенит» способен хорошо сыграть и с «Челси», и с «Ювентусом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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