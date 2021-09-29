Видеообзор разгромной победы «Зенита» над «Мальмё» в Лиге чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» разгромил «Мальмё» (4:0). Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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Футболист «Зенита» Клаудиньо забил гол в ворота «Мальмё» на 9-й минуте. После флангового прострела из середины штрафной бразилец пробил в дальний нижний угол.



На 49-й минуте после навеса с углового Ярослав Ракицкий подхватил мяч на краю штрафной и навесил к вратарской, откуда Далер Кузяев головой переправил мяч в сетку. «Зенит» повёл со счётом 2:0.



На 53-й минуте арбитр Анастасиос Сидиропулос после просмотра VAR удалил защитника «Мальмё» Анеля Ахмедходжича за фол последней надежды на Далере Кузяеве.



За 10 минут до конца основного времени матча полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин пробил в нижний дальний угол из-за пределов штрафной и занёс мяч в сетку ворот гостей. На последних секундах игры Вендел установил окончательный счёт в матче.