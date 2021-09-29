Клаудиньо: я забил в Лиге чемпионов — это что-то невероятное!

Полузащитник петербургского «Зенита» бразилец Клаудиньо подвёл итоги матча с «Мальмё» в Лиге чемпионов (4:0).

«Безусловно, этот гол совершенно особенный для меня. Для меня в принципе исполнением мечты было сыграть в Лиге чемпионов. А сегодня я забил в Лиге чемпионов — это что-то невероятное! Я очень рад, что гол помог команде завоевать первые три очка в этом розыгрыше. Буду стараться продолжать точно так же помогать в каждом матче всем, чем могу. Счастлив, что забил за команду, которая победила.

Это результат хорошо проделанной работы. Мы здорово начали выступление в Лиге чемпионов, считаю, что из Лондона должны были увозить очки — мы там прекрасно отыграли. А сегодня — результат налицо, провели игру уверенно с первой минуты и до финального свистка, добились уверенной победы. Плюс — очень помогло, что матч проходил на домашнем стадионе, и поддержка болельщиков вела нас вперёд. Продолжим в том же духе и будем стараться побеждать дальше», — цитирует Клаудиньо пресс-служба «Зенита».