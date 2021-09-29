«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вильярреала» благодаря голу Роналду в концовке

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» проиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 1:2.
На 53-й минуте первый гол забил форвард «Вильярреала» Пако Алькасер. Удался быстрый выход из обороны в атаку от «Вильярреала», Ману Тригерос сделал пас в штрафную, Арно Груневелд убежал от Диогу Дало и прострелил во вратарскую — Пако Алькасер подставил ногу и переправил мяч в сетку.
Спустя семь минут манкунианцы сравняли счёт. Бруну Фернандеш с правого фланга мягко навесил на линию штрафной, Алекс Теллес подстроился и с лёта пробил в дальний угол ворот. Победный гол забил Криштиану Роналду в добавленное время.
«Манчестер Юнайтед» в двух матчах набрал 3 очка и находится на третьем месте в группе F. «Вильярреал» (1) — на последней строчке.
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