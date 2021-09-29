«Ювентус» обыграл «Челси» благодаря голу Кьезы

Сегодня, 29 сентября, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и туринским «Ювентусом». Встреча группы H прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Сразу после свистка на 2-й тайм Федерико Бернардески красиво обработал мяч грудью, изящно внешней стороной стопы покатив мяч в штрафную «Челси», откуда Федерико Кьеза пробил точно в ближнюю девятку.

Главным арбитром матча был испанец Хесус Хиль Мансано, помогали ему ассистенты Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Резервным рефери был Хосе Мунуэра Монтера.

Действующим победителем турнира является лондонский «Челси». «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию противостояния.