«Ювентус» обыграл «Челси» благодаря голу Кьезы
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Сегодня, 29 сентября, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и туринским «Ювентусом». Встреча группы H прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Сразу после свистка на 2-й тайм Федерико Бернардески красиво обработал мяч грудью, изящно внешней стороной стопы покатив мяч в штрафную «Челси», откуда Федерико Кьеза пробил точно в ближнюю девятку.
Главным арбитром матча был испанец Хесус Хиль Мансано, помогали ему ассистенты Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Резервным рефери был Хосе Мунуэра Монтера.
Действующим победителем турнира является лондонский «Челси». «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию противостояния.
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