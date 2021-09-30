Семак — о равенстве голов за «ПСЖ» с Месси: серьёзное достижение для меня

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал тот факт, что Лионель Месси догнал его по числу голов за французский «Пари-Сен-Жермен».

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«Поздравляю его. Это серьёзное достижение, я думаю, для меня. Но у него ещё всё впереди. В отличие от меня», — сказал Семак в интервью клубному Youtube-каналу.

Напомним, Сергей Семак выступал за «Пари-Сен-Жермен» с 2005 по 2006 год и забил за команду 1 гол в 26 матчах.

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил дебютный гол за «ПСЖ» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». На 74-й минуте у парижан прошла игра в стеночку — Килиан Мбаппе пяткой скинул мяч к линии штрафной, откуда Месси с левой пробил в верхний угол ворот.