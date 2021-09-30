Семак — о равенстве голов за «ПСЖ» с Месси: серьёзное достижение для меня
Поделиться
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал тот факт, что Лионель Месси догнал его по числу голов за французский «Пари-Сен-Жермен».
Права на видео принадлежат UEFA
«Поздравляю его. Это серьёзное достижение, я думаю, для меня. Но у него ещё всё впереди. В отличие от меня», — сказал Семак в интервью клубному Youtube-каналу.
Напомним, Сергей Семак выступал за «Пари-Сен-Жермен» с 2005 по 2006 год и забил за команду 1 гол в 26 матчах.
Аргентинский нападающий Лионель Месси забил дебютный гол за «ПСЖ» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». На 74-й минуте у парижан прошла игра в стеночку — Килиан Мбаппе пяткой скинул мяч к линии штрафной, откуда Месси с левой пробил в верхний угол ворот.
Новость по темеПочеттино: я просто обязан был отпраздновать гол Месси
Комментарии
- 30 сентября 2021
-
01:27
-
00:54
-
00:42
-
00:36
-
00:28
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 29 сентября 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:51
-
23:48
-
23:18
-
23:12
-
23:04
-
22:58
-
22:57
-
22:46
-
22:34
-
22:22
-
22:21
-
22:10
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:58
-
21:45
-
21:37
-
21:36
-
21:30
-
21:23
-
21:18
-
21:14
Партнерский контент