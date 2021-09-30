Клаудиньо зависал в воздухе, Вендел праздновал гол, Дзюба «лайкал». Фото победы «Зенита»

Вчера, 29 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Мальмё». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Футболист «Зенита» Клаудиньо открыл счёт в матче на 9-й минуте. После флангового прострела из середины штрафной бразилец пробил в дальний нижний угол. В начале второй половины встречи Далер Кузяев отправил второй мяч в ворота шведской команды. За 10 минут до конца основного времени матча полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин пробил в нижний дальний угол из-за пределов штрафной и занёс мяч в сетку ворот гостей. Точку в матче в компенсированное время поставил Вендел.

Встречу обслуживала бригада судей из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Помогали ему ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервным рефери был Яннис Пападопулос.

В другом матче группы Н «Ювентус» на своём поле одержал победу над «Челси» со счётом 1:0. Таким образом, «Ювентус» набрал 6 очков и лидирует в турнирной таблице. На 2-м месте идет «Челси» (3), на 3-м — «Зенит» (3), на 4-м — «Мальме» (0).

Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Мальмё» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.