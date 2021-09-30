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Рональд Куман прокомментировал разгромное поражение «Барселоны» в матче с «Бенфикой» в ЛЧ

Рональд Куман прокомментировал разгромное поражение «Барселоны» в матче с «Бенфикой» в ЛЧ
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

«Конечный результат трудно принять. Это не тот результат, который мы видели на поле. Несмотря на то, что мы пропустили быстрый гол, я думаю, что команда играла хорошо до 0:2. У нас были очень хорошие возможности забить. «Бенфика» очень сильная команда. В конце концов, виноват тренер. На многих этапах у нас были хорошие подходы. Мы превосходили их. У нас была возможность забить два гола в игре. Мы не уступали им ни в чём, кроме эффективности», — приводит слова Кумана Marca.

«Барселона» в двух матчах не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе Е. «Бенфика» (4) располагается на втором месте.

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