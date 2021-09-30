Лига чемпионов: результаты матчей игровой недели, турнирные таблицы всех групп

Завершились все матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Представляем результаты матчей и турнирную таблицу после всех матчей игровой недели.

Группа A: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 1:0. «РБ Лейпциг» — «Брюгге» — 1:2.

Турнирное положение: «ПСЖ» — 4, «Брюгге» — 4, «Манчестер Сити» — 3, «РБ Лейпциг» — 0.

Группа B: «Порту» — «Ливерпуль» — 1:5, «Милан» — «Атлетико»» — 1:2.

Турнирное положение: «Ливерпуль» — 6, «Атлетико» — 4, «Порту» — 1, «Милан» — 0

Группа C: «Аякс» — «Бешикаташ» — 2:0, «Боруссия» — «Спортинг» — 1:0.

Турнирное положение: «Аякс» — 6, «Боруссия» — 6, «Бешикташ» — 0, «Спортинг» — 0

Группы D: «Реал» — «Шериф» — 2:1, «Шахтер» — «Интер» — 0:0.

Турнирное положение: «Шериф» — 6, «Реал» — 3, «Интер» — 1, «Шахтер» — 1

Группа E: «Бавария» — «Динамо» — 5:0, «Бенфика» — «Барселона» — 3:0.

Турнирное положение: «Бавария» — 6, «Бенфика» — 4, «Динамо» -1, «Барселона» — 0

Группа F: «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» — 2:1, «Аталанта» — «Янг Бойз» — 1:0.

Турнирное положение: «Аталанта» — 4, «Янг Бойз» — 3, «Манчестер Юнайтед» — 3, «Вильярреал» — 1

Группа G: «Ред Булл Зальцбург» — «Лилль» — 2:1, «Вольфсбург» — «Севилья» — 1:1.

Турнирное положение: «Ред Булл Зальцбург» — 4, «Севилья», — 2, «Вольфсбург» — 2, «Лилль» — 1

Группа H: «Ювентус» — «Челси» — 1:0, «Зенит» — «Мальмё» — 4:0.

Турнирное положение: «Ювентус» — 6, «Челси» — 3, «Зенит» — 3, «Мальмё» — 0.