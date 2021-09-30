«Какое невероятное чувство». Вендел о голе в ворота «Мальмё» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал свой гол в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

«Какое невероятное чувство, мой первый гол в Лиге чемпионов. Спасибо, мой бог, за то, что подарил мне такой замечательный момент», — написал Вендел в своём «инстаграме».

«Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на выезде уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» в первом матче группового этапа проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3). Напомним, действующим победителем турнира является «Челси».

В следующем туре «Зенит» встретится с «Ювентусом».