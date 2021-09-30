«Какое невероятное чувство». Вендел о голе в ворота «Мальмё» в Лиге чемпионов
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Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал свой гол в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
«Какое невероятное чувство, мой первый гол в Лиге чемпионов. Спасибо, мой бог, за то, что подарил мне такой замечательный момент», — написал Вендел в своём «инстаграме».
«Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА на выезде уступил лондонскому «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» в первом матче группового этапа проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3). Напомним, действующим победителем турнира является «Челси».
В следующем туре «Зенит» встретится с «Ювентусом».
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