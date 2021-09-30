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Тухель о поражении в матче с «Ювентусом»: на таком уровне нельзя делать глупые ошибки

Тухель о поражении в матче с «Ювентусом»: на таком уровне нельзя делать глупые ошибки
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча группы H прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). И завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

«На таком уровне нельзя делать глупые ошибки, пропуская гол на десятой секунде второго тайма. У нас отличная организация игры в обороне, и обычно мы играем на ноль. Сегодня нас наказали. Вчера мы были так хороши на тренировках, но недостаточно хороши, недостаточно свободны сегодня. Я не знаю, почему/ Я чувствовал, что мы немного медлительны и устали, умственно медлительны в принятии решений», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

После двух туров «Челси» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу, набрав 6 очков.

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