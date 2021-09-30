Тухель о поражении в матче с «Ювентусом»: на таком уровне нельзя делать глупые ошибки

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча группы H прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). И завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
«На таком уровне нельзя делать глупые ошибки, пропуская гол на десятой секунде второго тайма. У нас отличная организация игры в обороне, и обычно мы играем на ноль. Сегодня нас наказали. Вчера мы были так хороши на тренировках, но недостаточно хороши, недостаточно свободны сегодня. Я не знаю, почему/ Я чувствовал, что мы немного медлительны и устали, умственно медлительны в принятии решений», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
После двух туров «Челси» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 3 очка. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу, набрав 6 очков.
- 30 сентября 2021
-
02:55
-
02:37
-
02:17
-
01:59
-
01:53
-
01:27
-
00:54
-
00:42
-
00:36
-
00:28
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 29 сентября 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:51
-
23:48
-
23:18
-
23:12
-
23:04
-
22:58
-
22:57
-
22:46
-
22:34
-
22:22
-
22:21
-
22:10
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:58
-
21:45
-
21:37