Френки де Йонг: не думаю, что смена тренера в «Барселоне» может что-то решить

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после поражения команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:3), ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера сине-гранатовых Рональда Кумана.

«Я не могу говорить о Кумане, это не мне говорить. Не думаю, что смена тренера может что-то решить. Мы стараемся все, усердно работаем на тренировках, мы стараемся изо всех сил на поле, но сегодня был не наш день, это ясно», — приводит слова де Йонга Goal.

«Барселона» в двух матчах не набрала ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице группы Е. «Бенфика» (4) располагается на втором месте. Лидирует в турнирной таблице «Бавария», набрав 6 очков. На третьем месте находится киевское «Динамо» (1).