Криштиану Роналду обратился к болельщикам после победного гола в матче с «Вильярреалом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом». стреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Роналду в этой встрече забил победный гол на 95-й минуте.
«Выход из группы? Теперь всё возможно, всё открыто, и мы верим, что пройдём через это. Вот почему я вернулся, я очень скучал по этому клубу. Я вошёл в историю в этом клубе, и я хочу сделать это снова. Я должен сказать спасибо всем болельщикам, не только за меня, но и за то, что вы подтолкнули команду, что будет очень важно, особенно в этом сезоне», — приводит слова Роналду Metro.
«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и находится на третьем месте в группе F. «Вильярреал» (1) располагается на последней строчке.
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