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Роберт Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось выиграть 18 матчей подряд в рамках турнира, сообщается в «твиттере» OptaJose.

Это произошло в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0. В этом матче польский нападающий оформил дубль.

«Бавария» в двух матчах набрала 6 очков и занимает первое место в группе Е. На втором месте находится «Бенфика» (4). «Динамо» (1) — на третьем месте. Замыкает турнирную таблицу «Барселона» (0).

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» встретится с «Барселоной», а «Бавария» сыграет с «Бенфикой».

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