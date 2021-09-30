Встреча «Ниццы» и «Марселя» будет доиграна на нейтральном поле

Матч 3-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» будет доиграна до конца 27 октября в Труа. Об этом сообщает L'Equipe.

Место и дату определили французские футбольные власти. Труа был выбран в качестве принимающей стороны, так как этот город находится достаточно далеко от Ниццы и Марселя, и таким образом лига рассчитывает обеспечить безопасность.

Напомним, 22 августа матч был прерван на 75-й минуте при счете 1:0 из-за беспорядков на трибунах, а также стычек между футболистами. Игроки «Марселя» отказались продолжать встречу, несмотря на угрозу технического поражения.

После разбирательств наказание понесла «Ницца» – клуб вынужден был провести три матча без зрителей, также с команды сняли одно очко в турнирной таблице.