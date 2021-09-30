«Фламенго» с экс-игроком ЦСКА Витиньо вышел в финал Кубка Либертадорес

В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» на выезде одолел эквадорскую «Барселону» со счётом 2:0 и по сумме двух встреч (4:0) вышел в финал турнира.
В составе бразильской команды голы на 18-й и 50-й минутах забил нападающий Бруно Энрике. При этом две результативные передачи на свой счёт записал полузащитник Эвертон Рибейро. Экс-игрок московского ЦСКА Витиньо на поле не выходил. При этом в первом полуфинальном матче с участием этих команд бывший армеец отметился голевой передачей и был заменён на 58-й минуте.
Ранее, в ответном полуфинале турнира бразильский «Палмейрас» сыграл вничью с бразильским «Атлетико Минейро» и по сумме двух встреч вышел в финал Кубка Либертадорес. В составе «Палмейраса» всю встречу на скамейке запасных провёл бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, а за «Атлетико Минейро» весь матч отыграл бывший игрок «Зенита» Халк.
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