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«Фламенго» с экс-игроком ЦСКА Витиньо вышел в финал Кубка Либертадорес

«Фламенго» с экс-игроком ЦСКА Витиньо вышел в финал Кубка Либертадорес
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В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» на выезде одолел эквадорскую «Барселону» со счётом 2:0 и по сумме двух встреч (4:0) вышел в финал турнира.

В составе бразильской команды голы на 18-й и 50-й минутах забил нападающий Бруно Энрике. При этом две результативные передачи на свой счёт записал полузащитник Эвертон Рибейро. Экс-игрок московского ЦСКА Витиньо на поле не выходил. При этом в первом полуфинальном матче с участием этих команд бывший армеец отметился голевой передачей и был заменён на 58-й минуте.

Ранее, в ответном полуфинале турнира бразильский «Палмейрас» сыграл вничью с бразильским «Атлетико Минейро» и по сумме двух встреч вышел в финал Кубка Либертадорес. В составе «Палмейраса» всю встречу на скамейке запасных провёл бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, а за «Атлетико Минейро» весь матч отыграл бывший игрок «Зенита» Халк.

Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 2-й матч
29 сентября 2021, среда. 03:30 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Окончен
1 : 1
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Варгас – 52'   1:1 Дуду – 68'
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