Гол Мельгарехо не спас «Либертад» от поражения в полуфинале Южноамериканского кубка

В ответном полуфинальном матче Южноамериканского кубка бразильский «Ред Булл Брагантино» со счётом 3:1 обыграл парагвайский «Либертад» и вышел в финал турнира.
В составе победителей голы забили Томас Куэльо (9-я и 57-я минута) и Артуржинью (82-я минута). В составе «Либертада» единственный мяч на 52-й минуте забил бывший игрок московского «Спартака» и краснодарской «Кубани» Лоренсо Мельгарехо. При этом на 17-й минуте защитник парагвайской команды Диего Вьера не сумел реализовать пенальти. В первом полуфинальном матче с участием этих команд «Ред Булл» оказался сильнее – 2:0.
В другом полуфинале Южноамериканского кубка встречаются уругвайский «Пеньяроль» и бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Первый матч завершился победой бразильцев со счётом 2:1. Ответная встреча намечена на 1 октября.
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