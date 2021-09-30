Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Мельгарехо не спас «Либертад» от поражения в полуфинале Южноамериканского кубка

Гол Мельгарехо не спас «Либертад» от поражения в полуфинале Южноамериканского кубка
Комментарии

В ответном полуфинальном матче Южноамериканского кубка бразильский «Ред Булл Брагантино» со счётом 3:1 обыграл парагвайский «Либертад» и вышел в финал турнира.

В составе победителей голы забили Томас Куэльо (9-я и 57-я минута) и Артуржинью (82-я минута). В составе «Либертада» единственный мяч на 52-й минуте забил бывший игрок московского «Спартака» и краснодарской «Кубани» Лоренсо Мельгарехо. При этом на 17-й минуте защитник парагвайской команды Диего Вьера не сумел реализовать пенальти. В первом полуфинальном матче с участием этих команд «Ред Булл» оказался сильнее – 2:0.

В другом полуфинале Южноамериканского кубка встречаются уругвайский «Пеньяроль» и бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Первый матч завершился победой бразильцев со счётом 2:1. Ответная встреча намечена на 1 октября.

Южноамериканский кубок. 1/2 финала. 2-й матч
30 сентября 2021, четверг. 01:15 МСК
Либертад
Асунсьон, Парагвай
Окончен
1 : 3
Ред Булл Брагантино
Браганса, Бразилия
0:1 Куэльо – 9'   1:1 Мельгарехо – 52'   1:2 Куэльо – 57'   1:3 Артуржинью – 82'
Новость по теме
«Фламенго» с экс-игроком ЦСКА Витиньо вышел в финал Кубка Либертадорес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021