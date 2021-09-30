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Бускетс: менеджера легко уволить, мы все несём ответственность за ситуацию в «Барселоне»

Бускетс: менеджера легко уволить, мы все несём ответственность за ситуацию в «Барселоне»
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал нынешнюю игру «Барселоны». Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые на выезде уступили португальской «Бенфике» со счётом 0:3.

«Менеджера легко уволить. Правда в том, что мы все несём ответственность за эту ситуацию. А это, честно говоря, критическая ситуация», – цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.

Это второе подряд крупное поражение «Барселоны» в Лиге чемпионов. В первом туре испанский клуб дома проиграл «Баварии» также со счётом 0:3.

После матча с «Бенфикой» стало известно, что «Барселона» не планирует увольнять главного тренера Рональда Кумана в ближайшие часы. В четверг, 30 сентября, запланирована встреча руководства сине-гранатовых, на которой решат, что делать с командой в кризисной ситуации.

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