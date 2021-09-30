«Фиорентина» до сих пор не продлила контракт с Влаховичем, игрок пока не дал согласия

Итальянская «Фиорентина» всё ещё не может продлить контракт со своим 21-летним сербским форвардом Душаном Влаховичем. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист и его представитель не уверены в необходимости продления соглашения. Клуб предлагает футболисту контракт до 2026 года с зарплатой в € 4 млн. Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

Ранее стали известны зарплаты футболистов «Фиорентины», в том числе российского нападающего Александра Кокорина. Самый высокооплачиваемый игрок команды — Никола Миленкович, который по новому контракту получает € 2,5 млн в год. На втором месте Хосе Кальехон (€ 2,2 млн). Александр Кокорин, Николас Гонсалес, Лукас Торрейра и Софьян Амбрабат получают по € 1,8 млн. Зарплата всех футболистов «Фиорентины» впервые за последние десять лет превысила € 60 млн.