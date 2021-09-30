Рекорд Левандовски в ЛЧ, российские волейболистки выиграли юниорский ЧМ. Главное к утру

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось выиграть 18 матчей подряд, «Зенит» разгромил «Мальмё», российские волейболистки стали чемпионками мира до 18 лет, уверенно победив в финале Италию. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Роберт Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов.
2. Женская сборная России по волейболу до 18 лет победила на чемпионате мира.
3. «Зенит» разгромил «Мальмё» в матче Лиги чемпионов.
4. «Ювентус» обыграл «Челси» благодаря голу Кьезы.
5. «Бенфика» разгромила «Барселону» в матче Лиги чемпионов.
6. «Бавария» разгромила киевское «Динамо», забив пять мячей.
7. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вильярреала» благодаря голу Роналду в концовке.
8. «Аталанта» обыграла «Янг Бойз», Миранчук остался в запасе.
9. Голы Месси, Тиля и Гризманна претендуют на звание лучшего во втором туре Лиги чемпионов.
10. Объявлена дата церемонии вручения «Золотого мяча».
11. «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» в предсезонном матче, у Овечкина «-1».
12. Рублёв разгромил Накашиму и вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Диего.
13. Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в товарищеском матче с «Флоридой».
14. Сборная Аргентины, выбившая Россию, обыграла Бразилию и вышла в финал ЧМ по мини-футболу.
15. Зарплата Кокорина в «Фиорентине» — € 1,8 млн. Больше получают лишь два игрока.
- 30 сентября 2021
-
09:00
-
08:32
-
08:09
-
07:48
-
07:32
-
07:12
-
05:45
-
05:24
-
04:58
-
04:54
-
04:25
-
03:39
-
03:17
-
02:55
-
02:37
-
02:17
-
01:59
-
01:53
-
01:27
-
00:54
-
00:42
-
00:36
-
00:28
-
00:27
-
00:19
-
00:01
- 29 сентября 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:51
-
23:48
-
23:18
-
23:12
-
23:04
-
22:58