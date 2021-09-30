Рекорд Левандовски в ЛЧ, российские волейболистки выиграли юниорский ЧМ. Главное к утру

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось выиграть 18 матчей подряд, «Зенит» разгромил «Мальмё», российские волейболистки стали чемпионками мира до 18 лет, уверенно победив в финале Италию. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Роберт Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов.

2. Женская сборная России по волейболу до 18 лет победила на чемпионате мира.

3. «Зенит» разгромил «Мальмё» в матче Лиги чемпионов.

4. «Ювентус» обыграл «Челси» благодаря голу Кьезы.

5. «Бенфика» разгромила «Барселону» в матче Лиги чемпионов.

6. «Бавария» разгромила киевское «Динамо», забив пять мячей.

7. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Вильярреала» благодаря голу Роналду в концовке.

8. «Аталанта» обыграла «Янг Бойз», Миранчук остался в запасе.

9. Голы Месси, Тиля и Гризманна претендуют на звание лучшего во втором туре Лиги чемпионов.

10. Объявлена дата церемонии вручения «Золотого мяча».

11. «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» в предсезонном матче, у Овечкина «-1».

12. Рублёв разгромил Накашиму и вышел в четвертьфинал турнира в Сан-Диего.

13. Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в товарищеском матче с «Флоридой».

14. Сборная Аргентины, выбившая Россию, обыграла Бразилию и вышла в финал ЧМ по мини-футболу.

15. Зарплата Кокорина в «Фиорентине» — € 1,8 млн. Больше получают лишь два игрока.