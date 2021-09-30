Сутормин: надеюсь, победа с «Мальмё» будет толчком для «Зенита» в дальнейших матчах

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Мальмё» (4:0).



«В первом тайме после гола нам не стоило откатываться назад, «Мальмё» стал контролировать мяч. Тут дело в психологии. Дома надо исправлять такие моменты. Хорошо, что во втором тайме мы опять включились, забили гол. А потом важную роль сыграло удаление. В итоге довели матч до логичной победы.



Мой гол? Убрал под левую, делать уже нечего было, ковырнул в дальний – попал. Но надо отметить действия всей команды. Сегодня хорошо играли. Надеюсь, это будет толчком для нас в дальнейших матчах», — цитирует Сутормина пресс-служба УЕФА.



«Зенит» обыграл «Мальмё» дома со счётом 4:0, голы забили Клаудиньо (9-я минута), Далер Кузяев (49-я минута), Алексей Сутормин (80-я минута) и Вендел (94-я минута).