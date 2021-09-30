Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

По итогам всех завершившихся встреч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 определены четыре претендента на звание лучшего игрока недели, которыми стали следующие футболисты:



25-летний полузащитник «Баварии» Лерой Зане, который забил гол и сделал результативную передачу в матче с киевским «Динамо» (5:0);



22-летний нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, сделавший дубль в игре с «Барселоной» (3:0);



28-летний вратарь «Шерифа» Георгиос Атанасиадис, отразивший 11 ударов в матче с мадридским «Реалом» (2:1);



26-летний защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который в игре с «Шахтером» (0:0) выиграл 3 единоборства, сделал 3 перехвата, процент точных передач – 89.



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