Массимо Каррера высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Наполи»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».

«В Неаполе мы увидим команду, которая возрождается. Новое техническое руководство было выбрано, чтобы сформировать новую основу клуба, и мы видим, что работа только начинается.

«Наполи» — команда, которая больше техническая, чем физическая. На бумаге «Наполи», безусловно, сильнее «Спартака», но Руй Витория пытается придать своей команде поставленную картину игры. Они создают много голевых моментов, но не реализуют их.

«Наполи» должен обратить внимание на индивидуальности в составе «Спартака». Есть два или три важных игрока, таких как Мозес, который является техническим лицом команды», — приводит слова Карреры 100x100Napoli.it.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Наполи» — «Спартак» состоится сегодня, 30 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Начало встречи — в 19:45 мск. Соперниками команд по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити».