Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём получил вызов в сборную Южной Кореи на октябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира – 2022. Футболист попал в список из 27 игроков, которые будут защищать цвета национальной команды, его опубликовала пресс-служба сборной.



В октябре сборная Южной Кореи проведёт два матча: она сыграет с Сирией (7 октября) и Ираном (12 октября). Национальная команда занимает второе место в группе А азиатского квалификационного турнира чемпионата мира – 2022, набрав четыре очка в двух матчах.



Напомним, 26 сентября московское «Динамо» встретилось с казанским «Рубином». Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 2:0. «Динамо» в 9 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (14) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23).