«Наполи» — «Спартак»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 30 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Наполи» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру «Наполи» — «Спартак» в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Встречу обслужит бригада судей из Словакии во главе с Иваном Кружляком. Помогать ему будут ассистенты Бранислав Ганцко и Ян Позор. Резервный рефери — Петер Кралович.

Напомним, соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити».

«Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового сыграл вничью с «Лестером» (2:2).