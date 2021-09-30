«Наполи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:45

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» встретится со «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Начало матча — в 19:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» — «Спартак». Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на канале «Матч ТВ».
Обслужит матч словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. В роли ассистентов выступят Бранислав Ганцко и Ян Позор. Резервный рефери — Петер Кралович.
Напомним, соперниками «Спартака» и «Наполи» по группе С являются польская «Легия» и английский «Лестер Сити».
«Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уступил «Легии» со счётом 0:1. «Наполи» в первом матче группового сыграл вничью с «Лестером» (2:2).
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